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НовостиНедвижимость25 ноября 2022 6:45

Управляющим компаниям предложили запретить собирать деньги на капремонт на спецсчетах

Это позволит избежать мошеннических схем
Елена АКИМОВА
Управляющим компаниям предложили запретить собирать деньги на капремонт на спецсчетах

Управляющим компаниям предложили запретить собирать деньги на капремонт на спецсчетах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России предложили запретить коммерческим структурам владеть спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт. С инициативой выступил Общественный совет при Минстрое. В ведомстве предлагают изменить механизм сбора средств с жильцов домов.

Сегодня помимо индивидуальных спецсчетов для каждого дома деньги могут собирать в «общий котел» региональных операторов, а уже оттуда жилье ремонтируют в порядке очередности.

Какой формат выбрать – решают собственники путем голосования, но примерно каждый десятый дом предпочитает пользоваться спецсчетом.

Но часто подобный способ приводит к мошенничествам, с этим и пытаются бороться авторы законопроекта. В ОП отметили, что часто управляющие компании воруют деньги со спецсчетов. Их списывают не напрямую, а путем завышения цен на различные работы.

Если законопроект пройдет все согласования, то домам, спецсчета которых контролируют УК, придется сменить их на регоператоров или организовать ТСЖ, пишет газета «Известия».

При переходе к региональному оператору высока вероятность, что дом будет содержаться из «общего котла».

Тем временем, с декабря в России досрочно проиндексируют тарифы ЖКХ, но подорожают не все услуги. Увеличится цена на горячую и холодную воду, тепло, газ, электроэнергию и твердые коммунальные отходы, передает Rt.

Госдума приняла поправки в Жилищный кодекс о льготах и правилах формирования фонда капремонта. Изменения гласят, что если капремонт выполнен с нарушениями или недоделками, муниципалитеты могут не подписывать акт о приемке выполненных работ, а без этого документа деньги из фонда капремонта подрядчику не заплатят, сообщает life.