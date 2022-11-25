Управляющим компаниям предложили запретить собирать деньги на капремонт на спецсчетах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России предложили запретить коммерческим структурам владеть спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт. С инициативой выступил Общественный совет при Минстрое. В ведомстве предлагают изменить механизм сбора средств с жильцов домов.

Сегодня помимо индивидуальных спецсчетов для каждого дома деньги могут собирать в «общий котел» региональных операторов, а уже оттуда жилье ремонтируют в порядке очередности.

Какой формат выбрать – решают собственники путем голосования, но примерно каждый десятый дом предпочитает пользоваться спецсчетом.

Но часто подобный способ приводит к мошенничествам, с этим и пытаются бороться авторы законопроекта. В ОП отметили, что часто управляющие компании воруют деньги со спецсчетов. Их списывают не напрямую, а путем завышения цен на различные работы.

Если законопроект пройдет все согласования, то домам, спецсчета которых контролируют УК, придется сменить их на регоператоров или организовать ТСЖ, пишет газета «Известия».

При переходе к региональному оператору высока вероятность, что дом будет содержаться из «общего котла».

Тем временем, с декабря в России досрочно проиндексируют тарифы ЖКХ, но подорожают не все услуги. Увеличится цена на горячую и холодную воду, тепло, газ, электроэнергию и твердые коммунальные отходы, передает Rt.

Госдума приняла поправки в Жилищный кодекс о льготах и правилах формирования фонда капремонта. Изменения гласят, что если капремонт выполнен с нарушениями или недоделками, муниципалитеты могут не подписывать акт о приемке выполненных работ, а без этого документа деньги из фонда капремонта подрядчику не заплатят, сообщает life.