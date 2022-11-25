Греция планирует заменить российские ЗРК на комплексы НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция в самом скором времени собирается начать замену вооружения российского производства на оружие Североатлантического альянса. Об этом сообщает «Элефтерос типос».

«В ближайшие недели будет постепенно проходить освобождение от достаточно устаревших российских зенитных комплексов и замена их американскими, что и должно было быть сделано давным-давно», - сказано в статье издание.

Как уточняется, что на вооружении Греции с 1990 годов находится зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и «Тор-М1», а также комплексы «Оса-АКМ», «Корнет-Е» и «Фагот». Кроме того, имеются десантные корабли на воздушной подушке «Зубр», а также бронированные машины пехоты (БМП). При этом на протяжении уже нескольких лет Вашингтон пытается добиться замены советского и российского оружия на американское.

Напомним, в октябре этого года Греция начала передачу Украине боевых машин пехоты БМП-1, произведенные Советским Союзом. Кроме того, Афины пообещали Киеву проработать запрос на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО).