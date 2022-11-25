В Китае зафиксирован суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Китае фиксируют рекордную заболеваемость коронавирусной инфекцией Фото: REUTERS

В Китае зафиксирован очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в пятницу, 25 ноября 2022 года, за сутки диагностировано 32 943 новых случаев заражения. Это максимальное число за все время пандемии.

При этом абсолютное большинство заболевших переносит заболевание бессимптомно. Таких случаев зафиксировано 29 840.

Наибольшее число заражений зафиксировано в провинции Гуандун (915 случаев, из них 23 ввозные), Пекине (432 случая, из них восемь ввозные) и провинции Хэбэй (329 случаев).

В общей сложности с начала пандемии в Китае заразились COVID-19 свыше 300 тысяч человек, из них более 5 тысяч скончались.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Оперштаб сообщил, что в России за сутки выявлено 5 784 случая заболеваний коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заражений выявлено в Москве, где за сутки заболели 1 058 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – там 463 случая, на третьем Свердловская область – 277 пациентов.