России предложили отказаться от поставок газа в Европу из-за его воровства Украиной Фото: REUTERS

Жители Соединенных Штатов в комментариях к публикации американского издания Breitbart о воровстве газа Украиной выразили мнение, что Россия должна прекратить поставки голубого топлива в Европу.

Один из комментаторов предположил, что Киев решился на такой шаг из отчаяния.

"Украинские нацисты, должно быть, в отчаянии, - написал Fred Murphy II. - Они уже начали красть природный газ, предназначенный для Евросоюза".

Многие другие читатели Breitbart сошлись во мнении, что РФ нет никакого смысла продолжать поставки энергоносителей в Евросоюз, причем, не только из-за воровства Украиной, но и по нескольким другим причинам.

В их числе называют взрыв "Северных потоков" и поставки вооружения стране, которая использует его против России.

Напомним, уже со следующей недели "Газпром" начнет сокращать подачу газа для транзита в Молдавию через Украину в случае "недопоставки". Объем "оседания" на Украине российская компания оценила в 52,52 млн кубометров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента заявила, что Евросоюз полностью заместил поставки российского газа транзитом "голубого топлива" по альтернативным каналам от других поставщиков.