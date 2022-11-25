Петр Бирюков: на юге Москвы реконструируют пруды в Покровском парке

Завершение работ запланировано на конец 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции каскада Дорожного пруда в Покровском парке на юге столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Дорожный пруд общей площадью 1,9 га объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья, - пояснил Петр Бирюков. - Со времени последней реконструкции пруда в 2008-2009 годах на дне накопилось около 6,5 тыс. кубометров ила, который вызывает цветение воды в летом. Береговая полоса протяженностью 731 метр не укреплена, из-за этого прибрежные грунты сползают в акваторию».

Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды очистят от иловых отложений, обновят береговую полосу, создадут зоны биоплато. Завершение работ запланировано на конец 2023 года.

«На первом этапе очистим водоем от донных накоплений, мероприятия проведем с использованием земснаряда для сохранения экосистемы. После этого сформируем ложе и песчаное дно прудов, укрепим береговую полосу щебнем и галькой с сохранением откосных берегов, - рассказал Петр Бирюков. - В местах перетоков воды между прудами устроят несколько зон биоплато общей площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров, там высадят порядка 32 тыс. растений. Реконструкция позволит повысить эффективность системы очистки воды, создать благоприятные условия для птиц и рыб, превратить пруды в современное место отдыха».

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.