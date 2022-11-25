ФАС удовлетворила ходатайство компании «Смарт Сервис Лтд» о приобретении российского бизнеса KFC Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в пятницу, 25 ноября, удовлетворила ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о приобретении российского бизнеса сети ресторанов KFC.

Компания намерена приобрести у кипрского предприятия Cyprus Caramel Restaurants Limited 100% долей в уставном капитале ООО Yum! Restaurants International Russia & CIS, принадлежащим KFC. Таким образом «Смарт Сервис Лтд» получит в собственность 70 ресторанов. Кроме того, компания будет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов, а после заключения сделки рестораны сети и партнерские заведения будут продолжать работать под брендом Rostic's.

«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания», - сообщается в заявлении ФАС, где также отмечается, что данная сделка позволит сохранить рабочие места для сотрудников, а также «обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны».

В ведомстве также заявили, что сделка не повлияет на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний.

Напомним, о том, что новым владельцем российского бизнеса KFC будет локальный франчайзинговый оператор - компания «Смарт Сервис» под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова, было известно в конце октября этого года.В ведомстве также заявили, что сделка не повлияет на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний.

Напомним, о том, что новым владельцем российского бизнеса KFC будет локальный франчайзинговый оператор - компания «Смарт Сервис» под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова, было известно в конце октября этого года.