В Кремле опровергли слухи о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует во время оглашения послания Федеральному Собранию объявлять о "мобилизации страны". Слухи об этом не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера рассказал журналистам, что сроки оглашения послания Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определены. Дмитрий Песков пообещал сообщить журналистам о дате мероприятия, как только такая информация появится.

Напомним, в 2021 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Дмитрий Песков сообщал, что в 2022 году мероприятие может состояться раньше, в начале года. Позднее пресс-секретарь российского лидера заявил, что сроки мероприятия сдвинутся "чуть-чуть вправо".