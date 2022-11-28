2023-й объявлен в России Годом Расула Гамзатова

Одно из самых известных произведений Гамзатова - стихотворение «Белые журавли»

Предложение главы Дагестана Сергея Меликова было поддержано Владимиром Путиным, который лично знал Расула Гамзатова и высоко ценил его творчество и вклад в отечественную культуру, - президент подписал Указ о праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося поэта.

Ожидается, что масштабные праздничные и памятные мероприятия пройдут не только на родине Расула Гамзатовича, но и по всей стране.

Кстати, в эти дни, как сообщили в Минкультуры РФ, в подмосковном Серпухове проходит фотовыставка «Планета Расул», посвященная юбилею народного поэта Дагестана. В экспозиции представлена коллекция уникальных фотографий, на которых поэт запечатлен с семьей, коллегами, читателями, во время рабочих будней, путешествий и встреч со знаменитостями, выдающимися людьми современности.

Одно из самых известных произведений Гамзатова - стихотворение «Белые журавли». Переведенное с аварского на русский и положенное на музыку оно стало песней, которая после исполнения ее Марком Бернесом обрела всемирную славу.

Сегодня памятники «Белым журавлям» установлены более чем в 170 городах мира. На малой родине Расула Гамзатова, в селе Цада Хунзахского района Дагестана, это целый мемориальный комплекс, уникальный памятник культуры, который олицетворяет погибших на полях всех войн за свою Отчизну.

Гости родного села Расула Гамзатова могут побывать здесь на экскурсии, чтобы узнать интересные факты о жизни и творчестве поэта, поближе познакомиться с его произведениями и историей их создания, увидеть редкие фотоснимки.

О других известных уроженцах Дагестана: первой национальной поэтессе Фазу Алиевой, Героях России - участников спецоперации на Украине, о простых людях, мужчинах и женщинах, истинных патриотах, которые своим добросовестным каждодневным трудом и добрыми делами поддерживают защитников Отечества, - о славных сыновьях и дочерях республики читайте в специальном проекте «Комсомольской правды» - «Люди, которыми гордится Дагестан».