В России 25 ноября 2022 года выявлено 5 992 новых случая заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было выявлено 5 992 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в пятницу, 25 ноября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 56 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 5 337 человек, что на 12,7% меньше по сравнению с минувшим четвергом, 24 ноября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 255 человек, что на 7,2% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 25 ноября года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 562 758. Жертвами COVID-19 стало 391 736 человек, а выздоровело 20 972 766 пациента.

Кроме того, сообщается, что по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на пятницу, 25 ноября 2022 года, зафиксировано 639 268 849 случаев заболевания коронавирусом, а прирост за сутки составил 730 042 случая.