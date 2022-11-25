Суд в Москве отклонил иск Андрея Макаревича* о снятии статуса иноагента

Суд в Москве отклонил иск лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о снятии статуса иноагента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* о снятии с него статуса иностранного агента.

Музыкант оспаривал принятое 2 сентября 2022 года решение Министерства юстиций о признании его иноагентом, но суд оставил иск без удовлетворения. «Суд отклонил в полном объеме исковые требования Макаревича А.В. к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов», - приводит ТАСС заявление, сделанное в суде.

Иск в отношении Минюста РФ музыкант подал 11 октября 2022 года, с требованием пересмотреть решение о включения его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Адвокат артиста заявил, что, по словам певца, подобное решение не имеет законных оснований, а также ущемляет его права и свободы.

Напомним, о включении Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, стало известно 2 сентября 2022 года

*признан в России иноагентом