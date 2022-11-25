Экипаж подлодки "Магадан" произвел пуски ракет "Калибр" в Японском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служащие Тихоокеанского флота (ТОФ) Российской Федерации выполнили учебные пуски крылатых ракет «Калибр» по морской и береговой целям из акватории Японского моря. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявило Министерство обороны РФ.

Как сообщили в российском военном ведомстве, перед выполнением упражнений, подлодка «Магадан» скрытно вошла в обозначенный район. Первая ракета успешно поразила щит-мишень, которая имитировала надводный корабль условного противника, а второй мишенью стала береговая цель, которая располагалась на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Уточняется, что дальность стрельбы составила свыше 1000 км.

Напомним, 9 октября 2022 года в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что ТОФ пополнился третьей дизель-электрической подводной лодкой «Магадан» с ракетами «Калибр», которая преодолела более девяти тысяч морских миль Северного пути.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!