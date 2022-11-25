Экологически верная застройка городов - исследование ученых-географов ИГУ

Источник: пресс-служба ИГУ

В течение трех лет они исследовали геоэкологические риски Иркутской области и составили рекомендации, которые могут быть использованы для территориального планирования городов Иркутской области, например поиска места для строительства промышленных объектов и дорог с учетом уровня загрязнения окружающей среды и увеличения количества зеленых зон.

Исследование ученых-географов ИГУ проходило по проекту «Оценка геоэкологических рисков Иркутской области в условиях меняющегося климата Восточной Сибири», ставшим одним из победителей грантового конкурса (2019), проводимого совместно РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) и правительством Иркутской области. В комплексном эколого-климатическом исследовании, проводимом в три этапа, учитывались высокие темпы изменений климата и возросшая антропогенная нагрузка.

Первый этап проекта

Саяна Вологжина, руководитель проекта, кандидат географических наук, декан географического факультета ИГУ:

«На первом этапе мы исследовали территорию Иркутской области с позиции изучения климатических условий, оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки пространственного распределения теплового загрязнения».

В работе по изучению климатических условий использовались данные за 40 лет, полученные 73 метеорологическими станциями Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Исследователи рассчитали аномалии среднемесячных значений температуры воздуха, количества атмосферных осадков и скорости ветра. Полученные данные позволили сделать вывод, что тенденции изменения климата Иркутской области имеют высокие темпы роста температуры среди регионов России.

В оценке пространственного распределения теплового загрязнения использовались данные околоземного спутника, определяющего разницу температур, например между городом и предместьем. В результате, ученые сделали вывод о распространении теплового загрязнения вплоть до поселений с общей численностью порядка 50 000 человек.

Второй этап проекта

Саяна Вологжина:

«Помимо продолжения изучения климатических условий нашей группой на данном этапе проводилась оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха передвижными источниками, загрязнения снежного покрова и обеспеченности населения городов насаждениями».

Для определения уровня озеленения использовались изображения со спутника, вдобавок к этому ученые провели опрос местных жителей. Оценка уровня загрязнения воздуха передвижными источниками проводилась натурными обследованиями участков дорог с интенсивным движением, а также с использованием ежедневных данных регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о концентрации загрязняющих веществ. Для оценки уровня загрязнения снежного покрова анализировались изображения со спутника за последние 20 лет, что позволило выявить ареал, динамику и источники загрязнения снежного покрова.

По итогам второго этапа исследователи выявили катастрофическую нехватку зеленых зон в городах Иркутской области, повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории региона. Также ученые определили источники и ареал загрязнения снежного покрова: промышленные объекты Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Братска, дороги с большой автомобильной нагрузкой. При этом сделан вывод, что с 2000 по 2019 год ареал загрязнения снежного покрова в городах Иркутской области увеличивается, хотя в Ангарске он уменьшился и разделился на части, но в то же время в Братске он заметно увеличился.

Третий этап проекта

Саяна Вологжина:

«На заключительном этапе изучался вклад климатических условий в изменения экологического состояния Иркутской области, оценивались климатические факторы возникновения и распространения лесных пожаров, современное состояние растительного покрова по авторской методике, в том числе проводилась количественная оценка ландшафтов. Также мы обратили внимание на последствия рубок и лесных пожаров, анализировали лесовосстановление, оценивали геоэкологические риски для компонентов окружающей среды».

Факторы возникновения лесных пожаров и состояния растительного покрова изучались с помощью дистанционного зондирования земли - анализировались изображения со спутника. Ученые говорят о неутешительных результатах - с каждым годом увеличивается количество и площадь лесных пожаров, фактором возникновения которых является длительная «сухая воздушная масса», а также повышение скорости ветра. Также выявлено ухудшение состояния лесной растительности в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах.

Итоги

Работа по проекту «Оценка геоэкологических рисков Иркутской области в условиях меняющегося климата Восточной Сибири» завершена: сделаны все заключительные выводы, даны необходимые рекомендации. Отчеты сданы и утверждены в Минэкономразвития Иркутской области. Сейчас ученые географического факультета ИГУ продолжают исследования по некоторым направлениям проекта, но уже не в его рамках, расширяют территорию изучаемой области, в которую уже вошла Бурятия, планируется включение других регионов.