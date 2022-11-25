Глава Минобороны Британии призвал Украину наращивать военное наступление зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны продолжать наращивать военное наступление в зимние месяцы. Об этом пишет The Daily Beast.

По его словам, Киеву необходимо «продолжать оказывать давление, сохранять импульс». Как отметил глава британского военного ведомства, западные страны передали украинским войскам свыше 300 тысяч единиц снаряжения для ведения боевых действий в условиях зимы.

Как считает Уоллес, у украинской армии есть «преимущество в обучении, снаряжении и качестве личного состава», а то время как Вооруженные силы (ВС) России он называет «деморализованными, плохо обученными и плохо экипированными». Он также сообщил, что «почти еженедельно» разговаривает с «украинскими коллегами».

Напомним, накануне Уоллес сообщил, что Лондон передаст Киеву три вертолета Sea Kings.

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