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НовостиПолитика25 ноября 2022 9:18

Свыше 40 боевиков ВСУ уничтожены при попытке прорыва в Запорожской области

Диверсанты собирались прорвать линию обороны в Пологовском районе
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Группа украинских диверсантов уничтожена в Запорожской области

Группа украинских диверсантов уничтожена в Запорожской области

Фото: REUTERS

Российские военные пресекли попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

По его словам, диверсанты планировали прорвать линию обороны в Пологовском районе, но их действия были обречены на провал.

"Уничтожено свыше 40 боевиков ВСУ, несколько пикапов, три бронеавтомобиля и прочая бронетехника", - уточнил Рогов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Рогов выразил мнение, что Запорожская область может стать главным приоритетом наступления ВСУ на ближайшее время.

По его словам, украинские боевики и неонацисты в ближайшее время хотят попытаться одержать какую-либо крупную победу, чтобы показать свою состоятельность западным кураторам. Рогов полагает, что в связи с этим ВСУ могут провести масштабные наступательные действия в Запорожской области.

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