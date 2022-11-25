В магазинах Киева и области раскупили все хлебобулочные изделия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В магазинах Киева и Киевской области раскупили все хлебобулочные изделия. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявило издание «Страна.ua».

«В Киеве и области с прилавков супермаркетов разобрали все хлебобулочные изделия. На полках отдельных магазинов вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде», - передает издание.

Как сообщили сотрудники супермаркетов, с утра четверга, 24 ноября, люди начали массово скупать выпечку, в том числе сладкие булочки, а также готовые сэндвичи.

Напомним, накануне, 23 ноября, мэр Киева Виталий Кличко назвал предстающую зиму самой худшей со времен Второй мировой войны для жителей украинской столицы, призвав горожан готовиться к худшему сценарию. «Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже», - заявил тогда он.

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