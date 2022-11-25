Глава Минцифры заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета

Максут Шадаев. Фото Сергей Невзоров/пресс-служба Минкомсвязи России/ТАСС

Россия достигла цифрового суверенитета, чему способствовал уход зарубежных компаний с российского IT-рынка. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время выступления на форуме "Цифровой алмаз" в пятницу, 25 ноября 2022 года.

"Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка", - подчеркнул Шадаев.

Напомним, Максут Шадаев рассказал журналистам, что Минцифры России сейчас работает над условиями программы возвращения в РФ специалистов в сфере IT. По его словам, в этой ситуации вопрос "экономических условий" не стоит.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия идет на шаг впереди других стран некоторым направлениям, связанным с искусственным интеллектом. Глава государства подчеркнул, что от результатов, в том числе, в этой сфере, зависит безопасность и состоятельность Российской Федерации.