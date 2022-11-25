Путин проведет оперативное совещание Совета Безопасности РФ 25 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - заявил представитель Кремля в пятницу, 25 ноября.

Напомним, неделю назад, 18 ноября, глава государства провел очное оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны в России.

Как писал сайт KP.RU, предыдущее оперативное совещание президента России с постоянными членами Совета безопасности РФ прошло в октябре этого года, а последнее заседание так называемого так называемого «большого» Совбеза РФ состоялась в мае 2022 года.