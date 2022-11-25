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НовостиПолитика25 ноября 2022 9:42

Путин проведет оперативное совещание Совета Безопасности РФ 25 ноября 2022 года

Песков сообщил, что Путин проведет оперативное совещание Совета Безопасности РФ 25 ноября 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин проведет оперативное совещание Совета Безопасности РФ 25 ноября 2022 года

Путин проведет оперативное совещание Совета Безопасности РФ 25 ноября 2022 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - заявил представитель Кремля в пятницу, 25 ноября.

Напомним, неделю назад, 18 ноября, глава государства провел очное оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны в России.

Как писал сайт KP.RU, предыдущее оперативное совещание президента России с постоянными членами Совета безопасности РФ прошло в октябре этого года, а последнее заседание так называемого так называемого «большого» Совбеза РФ состоялась в мае 2022 года.