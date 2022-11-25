Дания опубликовала первые кадры взорванного "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Датский телеканал TV 2/Bornholm опубликовал вечером 24 ноября 2022 года кадры взорванной нитки газопровода "Северный поток - 2" в экономической зоне своего государства. Видео было снято с помощью подводного дрона.

На кадрах видны обширные разрушения трубы в исключительной экономической зоне Дании. Телеканал получил разрешение у морского управления Дании на съемку в 20 км от южной части Борнхольма.

Дания опубликовала первые кадры взорванного "Северного потока - 2" Фото: принтскрин видео.

Несколько ранее шведская газета Expressen опубликовала снимки разрушенного взрывом газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Фото были сделаны на 80-метровой глубине с помощью норвежского подводного аппарата.

Военный аналитик Копенгагенского университета Йенс Вензеля Кристофферсен считает, что видео снятое Данией наглядно демонстрирует следы диверсии на "Северном потоке - 2".

Напомним, 18 ноября 2022 года следователи обнаружили следы взрывчатых веществ на месте поврежденных газопроводов Nord Stream, что подтверждает факт диверсии, заявил прокурор Швеции.

Подтвердился факт обширных повреждений, а также обнаружены следы взрывчатого вещества и "иностранные объекты" вокруг места аварии. Все улики были "тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов".