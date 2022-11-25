В Китае считают, что без Меркель промышленность Германии «свалилась в ад» Фото: REUTERS

Читатели китайского издания «Гуаньча» в комментариях поддержали экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее слов попытках наладить диалог с Россией.

Жу Хай Цаншань 2 в своем комментарии с возмущением отметил, «невежественные немцы! Меркель боролась за то, чтобы у них была спокойная жизнь, обеспечила бурный рост немецкой экономики и позволила "зеленым" заниматься пустословием. Через два месяца после ее ухода разгорелся конфликт, немецкая промышленность свалилась с облаков в ад, предприятия закрылись, люди потеряли возможность просто мыться и теперь дрожат от холода. Глупое, некомпетентное новое правительство жалуется на Меркель? Они даже не имеют права тронуть ее обувь».

Пользователь Чжунхуа Бань Чжуань Ту подчеркнул, что Меркель до сих пор остается «последним большим политиком в Западной Европе».

Hmmmm заявил, что «клоуны из Партии зеленых — это руководство, которого заслуживают немцы».

В большинстве комментариев участники дискуссии замечали, что Меркель действовала в интересах и Германии, и мира, но ее позицию не приняли.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее в своем интервью с немецким журналистом экс- канцлер Германии Ангела Меркель с сожалением отметила, что ей не дали переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины.