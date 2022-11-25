HP потеряла 23 млн долларов из-за ухода из России

HP озвучила сумму убытков от ухода из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания по производству компьютерного оборудования Hewlett Packard Inc. (HP) озвучила потери, которые понесла из-за ухода из России. Как сообщается на официальном сайте корпорации, убытки составили 23 млн долларов.

В сумму вошли расходы на расторжение контрактов и списание оборудования, а также на другие "единовременные траты".

Напомним, HP объявила об уходе с российского рынка в августе 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкий энергоконцерн Uniper отчитался о чистом убытке по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), который за девять месяцев составил 40 млрд евро из-за сокращения поставок российского газа.

Сумма включает в себя около 10 млрд евро "реализованных затрат на замещение объемов", а также около 31 млрд евро "ожидаемых будущих убытков от влияния оценки производных финансовых инструментов и наращивания резервов, связанных с сокращением поставок российского газа".