В Кремле прокомментировали слова Зеленского "о возвращении Крыма" Фото: REUTERS

Последние заявления украинского президента Владимира Зеленского «о возвращении Крыма» говорят о нежелании Киева урегулировать ситуацию невоенным путем. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами», - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что была неверная трактовка слов украинского лидера. «Для нас это ничто иное как обсуждение темы отчуждения территории РФ. Какого-то другого понимания здесь быть не может. Об этом не может быть и речи», - отметил он.

Напомним, накануне президент Украины заявил о своей готовности рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к Украине невоенным путем, но при этом отметил, что если «возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время».

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