Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасающая" зима Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран альянса заявил, что Украину ждет "ужасающая зима", однако НАТО сможет помочь Киеву пережить холода, пишет агентство ТАСС.

"Я ожидаю, что главы МИД увеличат нелетальную помощь Украине, включая зимнюю одежду, горючее, медикаменты", - сказал он.

Он также подчеркнул, что "двери НАТО открыты" для Украины. В качестве примера он привел недавнее вступление Черногории и Северной Македонии в блок альянса, а также приглашение в 2022 году Финляндии и Швеции.

"Этими решениями мы продемонстрировали, что двери НАТО открыты и что у России нет вето на расширение НАТО. Это сообщение касается и Украины", - сказал генсек альянса.

Столтенберг подтвердил, что глава МИД Украины приглашен на заседание в Бухаресте. Планируется обсудить поддержку Киева. , чтобы обсудить поддержку страны.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что альянс уже смог значительно расширить производство в Восточной Европе боеприпасов советского образца, которые нужны Украине.

Заседание руководителей внешнеполитических ведомств НАТО пройдет 29-30 ноября 2022 года в Бухаресте. Во встрече примут участие министры иностранных дел Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Швеции.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны (ПВО) и горючего на Украину в условиях интенсивных российских ударов. Также он отметил необходимость заключения "приемлемого мирного соглашения" для Киева.