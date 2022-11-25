Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу приговорен к пяти годам колонии по делу о получении крупных взяток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский гарнизонный военный суд в пятницу, 25 ноября, вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника запаса Леонида Харламова, которого обвиняют в получении особо крупных взято. Он был приговорен к пяти годам колонии строгого режима.

Как передает ТАСС, согласно решению суда экс-замглавы управления ведомства также был лишен воинского звания «полковник». Кроме того, в пользу государства у него были конфискованы 3 млн рублей, а также имущество на сумму свыше 2 млн рублей.

Суд установил, что в 2019 году подсудимый ежемесячно получал взятки за общее покровительство, а также включение компаний в число исполнителей государственных контрактов. Таким образом общая сумма взяток в период с 2019 по 2022 год превысила 6,5 млн рублей.

Изначально Харламову грозило до 15 лет колонии, однако при сделке со следствием суд не смог назначить ему свыше половины максимального срока, поэтому в ходе прений сторон представитель прокуратуры просил суд назначить семь лет колонии.