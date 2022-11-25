Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным вопросы развития строительной отрасли региона. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудили развитие строительной отрасли в области. Глава региона сообщил о текущих итогах работы.

В 2022 Самарская область планирует ввести порядка 1,9 млн. квадратных метров жилья рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже введено почти 1,6 млн. «квадратов». Активно ведется работа по переселению из аварийного жилого фонда: новые квартиры получили почти 9 тысяч человек. Всего обеспечить новым жильем планируется 24,3 тысячи граждан. При этом задачу намерены выполнить раньше срока – до конца 2024 года.

Дмитрий Азаров обсудил с министром дополнительную поддержку по переселению. Данные меры позволят вести работу опережающими темпами.

– Наша первоочередная задача – сделать все возможное для повышения комфортности городской среды и улучшения условий жизни граждан. В Самарской области ведется активная работа в части расселения аварийного жилищного фонда. Поэтому важно не только не снижать, но и нарастить темпы реализации мер поддержки граждан, так как это напрямую влияет на их благосостояние, – подчеркнул Ирек Файзуллин, отметив, что Самарская область – передовик по исполнению национальных проектов в части строительства.

В рамках встречи был поднят вопрос строительства станции метро «Театральная». Глава региона отметил, что работы находятся в активной фазе. Он также поблагодарил Ирека Файзуллина за поддержку.

– С Министерством строительства РФ у нас налажено по-настоящему командное взаимодействие, все вопросы решаются в рабочем порядке. Искренне признателен за такую всестороннюю поддержку, за поддержку проектов, реализуемых в Самарской области, особенно в Тольятти, – подвел итог Дмитрий Азаров.