Михаил Галузин назначен на должность замглавы МИД России

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Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина, освободив его от должности российского посла в Японии.

Данный документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 25 ноября.

«Освободить Галузина Михаила Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии... Назначить Галузина Михаила Юрьевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», - сказано в документе.

Михаил Галузин в 1983 году окончил Институт стран Азии и Африки при Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова, владеет японским и английским языками, и того же года находится на дипломатической работе. За время своей карьеры дипломат работал в российских посольствах в Японии, Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи, а также постоянным представителем РФ при АСЕАН.