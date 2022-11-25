Столтенберг заявил о расширении НАТО производства боеприпасов советских образцов для Украины Фото: REUTERS

Североатлантический альянс сумел значительно расширить в Восточной Европе производство вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву. Такое заявление в пятницу, 25 ноября, сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос об отказе Берлина разместить на Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

«Мы видим, что продукция значительно расширилась. В частности, НАТО смогла значительно нарастить производство советских вооружений и боеприпасов, которые срочно нужны Украине», - заявил генсек альянса в ходе пресс-конференции в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов блока, которая состоится 29-30 ноября 2022 года в Бухаресте.

Как отметил Столтенберг, Киев все еще имеет большое число советской артиллерии, для которой необходимы боеприпасы, а также запчасти. «Отдельные страны на восточном фланге альянса все еще имеют значительные производственные мощности для этого», - добавил он.

Напомним, как писал сайт KP.RU, Столтенберг также заявил, что Украину ждет «ужасающая» зима, выразив надежду, что страны – члены альянса увеличат нелетальную помощь Киеву, в том числе зимнюю одежду, горючее и медикаменты.