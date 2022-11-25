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НовостиПолитика25 ноября 2022 10:49

Автомобиль взорвался у здания администрации Мариуполя, один человек погиб

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ЧП
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Последствия взрыва. Фото: t.me/TRO_DPR/9917

Последствия взрыва. Фото: t.me/TRO_DPR/9917

Автомобиль взорвался рядом со зданием администрации Мариуполя вечером в четверг, 24 ноября 2022 года. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

В результате взрыва погиб один человек. Его личность установлена. Это 36-летний местный житель.

Причины и обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов. Они проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

Как ранее писал сайт KP.RU, мастер-план восстановления портовой инфраструктуры Мариуполя и Бердянска, вошедших в состав России, подготовят до конца 2022 года. Об этом заявил глава Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев.

Напомним, в начале ноября на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранение получил мужчина 1977 года рождения.