Именные стипендии мэра Омска вручили талантливым юношам и девушкам

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

«Мы продолжаем традицию, которая зародилась 11 лет назад — вручаем именную стипендию мэра города Омска талантливым юношам и девушкам за вклад в омскую культуру и искусство», – написал Сергей Шелест в телеграм-канале.

Очередная церемония прошла на базе детской школы искусств № 4. В этом году сертификаты получили 48 ребят, а всего с 2011 года, когда стипендии были выданы впервые, ее удостоились 432 человека

Мэр Омска отметил, что, несмотря на юный возраст, каждый из стипендиатов понимает необходимость большого труда и упорства для достижения любых серьезных успехов. Здесь требуется не только вдохновение, но и настойчивость, целеустремленность, ежедневная работа над собой.

«Отдельные слова хочется сказать в адрес родителей и преподавателей. Они несут непростую, но очень важную миссию. Именно благодаря их усилиям, дети из алмазов превращаются в настоящие бриллианты и радуют нас гранями своего таланта», – обратился Сергей Шелест со словами благодарности к наставникам талантливых детей.

Глава города поздравил всех героев торжественного мероприятия и пожелал, чтобы помимо занятий у ребят оставалось время для юности: для друзей, увлечений, активного отдыха.

«Мы, со своей стороны, будем стараться создавать все условия для того, чтобы их жизнь в родном городе была интересной и увлекательной», – пообещал Сергей Шелест.