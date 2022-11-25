Верховный комиссар ООН назвал видео с расстрелом российских военных "с высокой вероятностью подлинными" Фото: REUTERS

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что видео расстрела российских военнослужащих бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с высокой степенью вероятности являются подлинными, призвав к расследованию данных обстоятельств, а также– к привлечению ответственности виновных.

Как уточнил Тюрк, к выводу о подлинности видео пришла мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций в области прав человека на Украине.

«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти вызывающие тревогу видео являются, весьма вероятно, аутентичными», - заявил верховный комиссар ООН, указав на необходимость проведения, «насколько это возможно, полного расследования событий».

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что украинские бойцы намеренно убили попавших в плен российских военных, расстреляв более десяти человек. По факту массового расстрела возбуждено уголовное дело.