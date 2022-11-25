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НовостиВ мире25 ноября 2022 11:09

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине

В организации заявили о необходимости привлечь к ответственности виновных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине

Фото: REUTERS

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны быть максимально расследованы, призвав также привлечь к ответственности виновных.

Как писал сайт KP.RU, верховный комиссар ООН назвал видео расстрела российских военнослужащих украинскими военными с высокой степенью вероятности подлинными. , указав на анализ, который провела мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций в области прав человека на Украине.

«Обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности», - сказал он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно убили попавших в плен российских военных, расстреляв свыше десяти человек.