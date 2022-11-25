Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине Фото: REUTERS

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны быть максимально расследованы, призвав также привлечь к ответственности виновных.

Как писал сайт KP.RU, верховный комиссар ООН назвал видео расстрела российских военнослужащих украинскими военными с высокой степенью вероятности подлинными. , указав на анализ, который провела мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций в области прав человека на Украине.

«Обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности», - сказал он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно убили попавших в плен российских военных, расстреляв свыше десяти человек.