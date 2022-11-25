Спикер парламента Киргизии Шакиев призвал срочно переименовать районы Бишкека с советскими названиями Фото: REUTERS

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал срочно переименовать районы Бишкека с советскими названиями на киргизский язык. Об этом он заявил во время выступления на первом Народном Курултае (собрании старейшин) 25 ноября 2022 года.

"У нас есть населенные пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Нужно срочно переименовать названия районов Бишкека", - заявил он, уточнив, что это связано с развитием государственного языка. Пока что, по его словам, не удалось до конца реализовать планы по развитию национального языка.

На данный момент Бишкек разделен на четыре района, которые именуются еще со времен СССР, как Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.

Напомним, 25 сентября 2022 года Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении огня, который был спровоцирован в середине месяца. По версии киргизской стороны, приграничный конфликт начался с того, что во время несения службы киргизский пограничник встретил таджикских военных, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".