Губернатор Василий Орлов: «В 2023 году сдадим в Амурской области две новые школы»

Новая школа на 1500 мест в Благовещенске откроется в 2023 году. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области строятся три новых школы, две из них будут сданы в 2023 году, сообщил глава региона Василий Орлов. На совещании под руководством вице-премьера по социальной политике РФ Татьяны Голиковой губернатор рассказал о ходе строительства учреждений образования в Приамурье.

«По нацпроекту «Образование» в области построим три школы. В 2023 году сдадим две из них: на 1500 мест в Благовещенске и на 165 мест в Экимчане, - отметил Василий Орлов. - За работой строителей можно наблюдать онлайн, на объектах установлены видеокамеры».

Строительство школ в Благовещенске и Экимчане планировали закончить в этом году, однако из-за сильного наводнения летом 2021 года их сдачу вынужденно перенесли на год позже. Еще одна школа на 528 мест будет возведена в Свободном.

«В 2022 году проектную документацию корректировали с учетом климатических и сейсмических условий. Ориентировочная стоимость строительства и оснащения новой школы – более миллиарда рублей, 477 миллиона из которых - средства федерального бюджета, остальные предусматриваем в областном и местном бюджетах», - рассказал Василий Орлов.

До 1 декабря будет определен подрядчик строительства школы в Свободном. Работы начнутся в 2023 году, а стать готовое здание планируется в 2024 году.