Как застраховать жилье на своих условиях

Новую программу «Страхование жилья» можно оформить дистанционно, в ВТБ Онлайн, как на собственную, так и арендуемую недвижимость, а также жилье близких. «Страхование жилья» от ВТБ покрывает даже те случаи, которые чаще всего проходят у других страховых компаний как исключение, при этом ее стоимость определяет сам клиент, установив необходимую сумму компенсации – цена страхового взноса рассчитывается автоматически.

Какие риски предусматривает страховка? Это залив, пожар, стихийные бедствия, ограбление и внешние повреждения, например, от падения дерева. Компенсируется не только ущерб, но и дополнительные затраты, связанные с непредвиденным возвращением из поездки из-за страхового случая, с заменой замков и ключей из-за ограбления, с восстановлением документов, сгоревших во время пожара. Также возмещается ущерб, нанесенный соседям.

Полис можно оформить в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн для Android. Для этого не потребуется заполнять анкеты, предоставлять документы и проводить осмотр имущества. Достаточно перейти в раздел «Услуги», далее в раздел «Страхование» и выбрать продукт «Страхование жилья». При наступлении страхового случая все документы для выплат можно подать онлайн через личный кабинет, на сайте страховой компании либо через мессенджеры, а консультацию специалиста получить по телефону.