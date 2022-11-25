Страны Евросоюза не могут договориться в вопросе потолка цен на нефть и газ

Евросоюз все еще не определился с потолком цен на российские энергоносители Фото: REUTERS

Министры энергетики стран-участниц Евросоюза вновь не смогли договориться в вопросе предельной цены на российские газ и нефть. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Журналисты напомнили, что потолок цен на нефть должен вступить в силу уже 5 декабря 2022 года, но Европейский союз до сих пор не может определиться с размером максимальной стоимости.

Собеседник издания сообщил, что разногласия настолько велики, что решено не проводить новых встреч, пока участники обсуждения не придут к каким-то общим выводам на основе двусторонних переговоров, которые ведутся в настоящее время.

"Собрание представителей всех стран ЕС состоится, как только будет прогресс, - уточнил источник. - Нет смысла созывать еще одну встречу, пока изменений не будет".

По его словам, шесть государств выступают против введения ценового потолка, остальные – не могут определиться со стоимостью.

Напомним, Москва не станет поставлять нефть в страны, которые присоединятся к потолку цен на российские энергоносители. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что такие действия создают опасный прецедент не только на рынке энергоносителей, но и для всей международной торговли.

Как ранее писал сайт KP.RU, Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть в районе 65 долларов за баррель, назвав данное предложение слишком щедрым для России.