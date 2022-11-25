Крысы съели 200 килограммов конфискованной марихуаны в Индии Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы в Индии сообщили, что пропавшие 200 кг каннабиса были съедены грызунами. Об этом пишет Daily Mail, уточняя, что наркотики хранились в участке после того, как были изъяты у торговцев.

Отмечается, что это уже не первый похожий случай с правоохранителями в округе Матхура, где ранее пропадала более крупная партия марихуаны. Тогда офицеры также обвинили во всем произошедшем крыс и мышей, отметив, что они не могут с ними справиться, поскольку те «слишком мелкие».

«Крысы - крошечные животные, и они не боятся полиции», - заявили офицеры.

Правоохранители также подчеркнули, что не смогут справиться с крысами самостоятельно. «Несмотря на свой маленький размер, крысы не боятся полиции. В свою очередь, полицейские не могут считаться экспертами в решении этой проблемы», - приводит The National News слова прокурора.

Кроме того, сообщалось, что часть пропавшего каннабиса была якобы утрачена из-за проливных дождей.

Напомним, ранее в Нидерландах начали тренировать крыс-полицейских, которых обучают искать взрывчатку и наркотики.