Подведены промежуточные итоги голосования за новое название Движения детей и молодежи Фото: REUTERS

Подведены итоги промежуточного народного голосования за новое название Движения детей и молодежи. Лидирует наименование "Движение имени Гагарина", которое набрало 21,82% голосов. Второе место занимает "Российское движение детей и молодежи" - 18,42%, третье - «Пионеры» с 17,09%.

"Шорт-лист сформировали из более чем 7 тысяч вариантов, которые были присланы на конкурс соавторов. Он стартовал в середине июня в двух треках – командном и индивидуальном", - говорится в сообщении Российского движения молодежи.

Уточняется, что голосование за выбор названия запустили 18 ноября 2022 года. По данным организации, за неделю вовлеченность населения в выбор нового имени движения составила 1,2 млн человек.

Итоговый вариант названия утвердят делегаты первого съезда Российского движения детей и молодежи, он состоится с 18–20 декабря 2022 года в Москве.

Напомним, лидер России Владимир Путин поручил Администрации президента РФ и Росмолодежи подготовить предложения по воссозданию экологического движения молодежи и направления юных натуралистов до 1 декабря 2022 года.