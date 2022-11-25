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НовостиПолитика25 ноября 2022 11:52

Большинство жителей Молдавии не поддерживает вступление в НАТО

Такого мнения придерживаются 54,5% опрошенных
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Большинство жителей Молдавии выступает против вступления в НАТО

Большинство жителей Молдавии выступает против вступления в НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше половины жителей Молдавии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. Это следует из опроса центра социологических исследований CBS-Research.

Не поддерживают гипотетическое вступление в НАТО 54,5% опрошенных (в сентябре такой ответ дали 59,9%). Противоположной точки зрения придерживаются 22,4% респондентов (ранее - 30,4%), еще 23,1% (9,9%) воздержались от прямого ответа.

Опрос проводился с 30 октября по 20 ноября 2022 года. Его участниками стали 1015 человек. Погрешность составляет 3%.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что власти республики могут ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства. Политик объяснил, что такое допустимо, если власти решат воспользоваться помощью конституционного суда.

Напомним, Молдавия имеет нейтральный статус. Однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.