Российские войска уничтожили свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР

Свыше сотни иностранных наемников уничтожены в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по позициям наемников "иностранного легиона" на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства в пятницу, 25 ноября 2022 года.

В сообщении уточняется, что в результате в районе населенных пунктов Славянск и Северск уничтожены свыше сотни зарубежных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинской армии.

Также поражены танк, две бронемашины и восемь автомобилей, добавили в оборонном ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что многие иностранные наемники, прибывшие на Украину и вступающие в ряды ВСУ и неонацистских формирований, начали массово отказываться от участия в боевых действиях.

По его словам, из-за этого внутри подразделений Вооруженных сил Украины и радикальных нацформирований регулярно начали возникать различные конфликты.

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