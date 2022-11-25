Мария Захарова заявила, что НАТО является соучастником преступлений Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что НАТО является соучастником преступлений Киева.

«НАТО - соучастник преступлений киевского режима», - так прокомментировала Мария Захарова заявление Йенса Столтенберга.

Как сообщал сайт KP.RU, 25 ноября 2022 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО оказанием военной помощи Украине «усиливает шансы на мир».

Газета Il Fatto Quotidiano приводила мнение эксперта, что в связи с масштабным спросом Украины на боеприпасы для тяжелой артиллерии, государства, помогающие властям Киева, начали испытывать нехватку боеприпасов.

Отмечалось, что США могут сократить финансовую помощь Украине в случае победы на выборах республиканцев из-за внутренних проблем в самой Америке.

Ранее Зеленский заявлял, что Украине нужны финансы в достаточном количестве и без бюрократических блокировок.