Автобус с людьми улетел в кювет на трассе в Новоорском районе

Один из пассажиров обратился за медпомощью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новоорском районе в кювет улетел пассажирский автобус. Об этом сообщает портал 56orb.ru со ссылкой на УМВД России по Оренбургской области. Отмечается, что водитель ПАЗика не справился с управлением. Автобус улетел с дороги в кювет и перевернулся.

ДТП произошло накануне, утром 24 ноября, на автодороге «Орск-Новоорск». За рулем пассажирского автобуса был 58-летний водитель. В салоне находились 5 человек. Все они являются сотрудниками одной из организаций и ехали на работу.

Известно, что один из пассажиров самостоятельно обращался за помощью к медикам. О состоянии других пассажиров ничего не сообщается.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В Оренбуржье вторые сутки фиксируются сложные погодные условия - дождь, гололед, местами туман. В полиции призывают водителей соблюдать безопасность на дороге.