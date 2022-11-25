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НовостиПолитика25 ноября 2022 12:38

Путин призвал не доверять информации в интернете из-за “обмана и лжи”

Информационные атаки - один из эффективных видов борьбы, отметил президент РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал информацию оружием борьбы, причем довольно эффективным,и подчеркнул, что в интернете много обмана и лжи, там ничему нельзя доверять.

"...Жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак… Информация - это тоже оружие борьбы", - заявил Путин на встрече с матерями военнослужащих сегодня, 25 ноября.

Российский лидер также добавил, что информационные атаки являются одним из достаточно эффективных видов борьбы.

Ранее в ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли президент России Владимир Путин заявил, что Россия следует принципу свободы интернета.