Жители дома в Омске, рядом с которым школьница провалилась в яму, пожаловались на коммунальщиков

Местные жители пожаловались на работу коммунальных служб Фото: Олег ЗОЛОТО

22 ноября на улице Карбышева во внезапно образовавшуюся яму провалилась омская школьница. Девочка шла из школы и упала в кипяток, выбраться из которого ей помогли подруги. Как выяснили следователи и прокуратура, которые взялись проверять несчастный случай, опасная яма образовалась из-за порыва сетей, в нее набежала горячая вода из отопительной системы. При этом коммунальщики не успели добраться к моменту происшествия до аварийного участка, да и огородить его не потрудились.

После того, как неприятное событие получило широкую огласку, жители домов №№ 25 и 27 стали жаловаться на постоянные проблемы с коммунальными службами. По крайней мере, в последний раз кипяток разлился не только под землей на улице, горячая вода успела набежать в их подвалы.

- В квартирах находиться невозможно – здесь настоящая парилка и сырость, - пояснила одна из жительниц.

По словам женщины, просьбы просушить помещения были также проигнорированы. При этом она и ее соседи боятся, что в доме могут появиться плесень или грибок, пишет gorod55.ru.