В Венгрии назвали, кто наживается на рецессии в Европе

В Венгрии назвали бенефициара рецессии в Европе
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью журналистам, транслируемом в соцсети, заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
«Движение экономики Европы в сторону рецессии - это хорошая новость для экономики США и выглядит так, что Америка смогла из этого получить выгоду», - отмечает глава ведомства.
Сийярто назвал ситуацию в Европе «плачевной», в связи с тем, что «Еврокомиссия скорее препятствует» поступлению инвестиций в страны-члены Европейского союза.
Как сообщал сайт KP.RU, 11 ноября 2022 года премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что санкции ЕС в отношении Москвы ослабляют не российскую, а европейскую экономику.
При этом МИД Венгрии неоднократно говорил, что санкции обострят энергетический кризис в Европе.
Кроме того, в британском журнале The Economist признавали, что Европа впадает в глубокую рецессию, а Россия из нее выбирается.