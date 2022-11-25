Аналитик Васильев спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей из-за рецессии

Курс доллара в 2023 году может укрепиться по отношению к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара может вырасти до 70 рублей в 2023 году на фоне глобальной рецессии, жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов и бегства капитала из Европы в США. Такой прогноз дал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Эксперт обратил внимание, что все чаще звучат заявления о приближении глобальной рецессии. По его оценке, это также побуждает инвесторов выбирать доллар, который входит в число сильнейших валют.

Как ранее писал сайт KP.RU, исполнительный директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников предрек рекордный рост биткоина, отметив, что стоимость криптовалюты к 2024 году может составить 100 тысяч долларов.

Специалист отметил, что биткоин стал волатильной криптовалютой, поэтому поначалу идет рост, после чего видим падение и снова рост.