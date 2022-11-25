Работодатели начали заранее планировать командировки из-за роста цен на отели и авиабилеты Фото: Иван ВИСЛОВ

Средний чек на внутренние и заграничные командировки российских граждан по итогам третьего квартала текущего года вырос на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Ozon Travel.

Специалисты сервиса отметили, что подобные изменения связаны с общей тенденцией подорожания авиабилетов, а также отелей и гостиниц, а не увеличением числа совершаемых командировок.

Отмечается, что на фоне таких изменений в цене россияне поменяли и подход к поездкам, планируя и оформляя их заранее. Так, в текущем году доля заказов билетов на самолет, которые оформили за две недели до поездки, увеличилась в 1,7 раза, а за месяц - в 1,8 раза.

Эксперты также отметили рост заказов страхования полетов. По данным аналитиков, доля такой услуги в общем объеме увеличилась на 20%. В три раза увеличилась и популярность услуги выбор места в салоне, но билеты с багажом, напротив, стали терять популярность – снижение на 39%.

В конце октября Пятый канал сообщал, что авиабилеты за границу подешевели в десятки раз.

Тем временем ФАН писал, что отели Таиланда неделями не присылают турагентам подтверждения бронирования номеров