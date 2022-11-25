Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил создать в Кемерове новый производственно-образовательный центр для инвалидов

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал идею создания производственной базы для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья со всего региона. В ходе встречи с председателем кузбасского общества инвалидов Аллой Захарчук губернатор поручил выделить под центр первый этаж в социальном доме в Кемерове. Сейчас помещения площадью 300 кв. м пустуют.

«Мы создаем безбарьерную среду и делаем Кузбасс все более доступным для людей с особенностями здоровья, учитываем их интересы при строительстве новых спортивных и культурных объектов, жилья, при реконструкции дорожной сети, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Сейчас нужно помочь людям с инвалидностью, особенно молодым ребятам, адаптироваться в обществе, стать активными участниками жизни региона».

На базе нового центра будет создано более 100 рабочих мест, в нем будут проходить занятия по швейному делу, полиграфии, дизайну и гончарному мастерству. Здесь же откроется вокально-театральная студия.