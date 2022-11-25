ТАСС: Кудрин готовится официально перейти на работу в "Яндекс" до 14 декабря 2022 года

В ТАСС уточнили, что решение о переходе Кудрина в "Яндекс" уже принято, а формальная часть назначения может состояться уже 30 ноября или 14 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин до конца декабря 2022 года может перейти на работу в "Яндекс". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник. По факту решение о его переходе в "Яндекс" уже принято, а формальная часть назначения может состояться уже 30 ноября или 14 декабря 2022 года.

"Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о "Яндексе". Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании. Фактически решение уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания", - уточнил собеседник агентства.

Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату РФ с мая 2018 года. Прежде он работал в министерстве финансов РФ на должности первого замглавы Минфина с 1997 года, с 2000 года занимал пост главы ведомства, после чего в 2011 году его сменил Антон Силуанов.

Напомним, ранее Кудрин уволился с поста декана факультета свободных наук и искусств СПбГУ. Он занимал эту должность до мая 2022 года. Но потом, когда проходили перевыборы декана, глава Счетной палаты не стал принимать в них участие.