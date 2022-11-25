Банк России ожидает, что доля безналичных платежей в розничной торговле достигнет 78-80% в 2023 году

В России больше 77% розничных платежей проводится безналичным способом Фото: Анастасия Осипова

Доля безналичных платежей в розничной торговле в России в 2023 году достигнет 78-80%. Соответствующий прогноз озвучил Центробанк.

Регулятор отметил, что на конец сентября текущего года на безналичные расчеты пришлось 77,7% всех розничных операций. По итогам 2022 года этот показатель будет на уровне 76-78%, говорится в материалах Банка России.

Как писал сайт KP.RU, валютные сбережения россиян в ноябре 2022 года в долларовом исчислении упали до минимума за последние десять лет. Впервые за этот период их объем упал ниже 60 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ зарегистрировал отток наличных в октябре 2022 года на уровне 100 млрд рублей, а месяцем ранее этот показатель составлял 500 млрд рублей, что меньше пиковых показателей февраля - марта этого года.