Банк России ожидает, что доля безналичных платежей в розничной торговле достигнет 78-80% в 2023 году

В России больше 77% розничных платежей проводится безналичным способом
Фото: Анастасия Осипова
Доля безналичных платежей в розничной торговле в России в 2023 году достигнет 78-80%. Соответствующий прогноз озвучил Центробанк.
Регулятор отметил, что на конец сентября текущего года на безналичные расчеты пришлось 77,7% всех розничных операций. По итогам 2022 года этот показатель будет на уровне 76-78%, говорится в материалах Банка России.
Как писал сайт KP.RU, валютные сбережения россиян в ноябре 2022 года в долларовом исчислении упали до минимума за последние десять лет. Впервые за этот период их объем упал ниже 60 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Центробанк РФ зарегистрировал отток наличных в октябре 2022 года на уровне 100 млрд рублей, а месяцем ранее этот показатель составлял 500 млрд рублей, что меньше пиковых показателей февраля - марта этого года.