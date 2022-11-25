Норвегия направит 14,5 млн евро на обучение украинских военных

Норвегия заявила о выделении средств на подготовку украинских военных в странах ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия выделит 150 млн крон (14,5 млн евро) на обучение 15 тысяч украинских военных в рамках соответствующей инициативы Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства в пятницу, 25 ноября 2022 года.

"ЕС создал учебную миссию для обучения украинских солдат, - говорится в сообщении. - Норвегия предоставит около 150 миллионов норвежских крон на поддержку этой инициативы".

Министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам уточнил, что этим помощь Киеву со стороны Осло не ограничится. По его словам, Норвегия планирует также пожертвовать Украине военную технику.

Как ранее писал сайт KP.RU, единая европейская миссия "по содействию повышению боеспособности" Вооруженных сил Украины создана по решению руководства Евросоюза. Планируется, что она будет работать на территории государств ЕС, в ее оперативный штаб расположится в Европейской внешнеполитической службе в Брюсселе.

Командование миссией возложено на вице-адмирала Эрве Блежана, директора подразделения военного планирования ЕВС. Предположительно, военнослужащие Вооруженных сил Украины будут приезжать в европейские государства и обучаться там.