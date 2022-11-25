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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 14:08

«Буханка» протаранила «Рено» на федеральной трассе в Карелии

От удара иномарка вылетела с дороги в кювет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В аварии пострадали 3 человека

В аварии пострадали 3 человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезное ДТП с участием отечественного микроавтобуса УАЗ, в народе именуемого «буханкой», и кроссовера «Рено Аркана» произошло на федеральной трассе в Республике Карелия. Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного регионального управления ГИБДД около 8 часов утра в минувший четверг, 24 ноября.

- В Лахденпохском районе на трассе А-121 «Сортавала» при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог «Рено» не уступил путь УАЗу, двигавшемуся по главной дороге, - пишет сайт «КарелИнформ».

Водитель «буханки» не успел затормозить и отечественный микроавтобус протаранил иномарку, ударив ее в правый бок. От удара «Аркана» вылетела в кювет.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка «Рено», а также молодой шофер УАЗа. Обстоятельства ДТП и виновника дорожного инцидента устанавливает полиция.